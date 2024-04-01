Елена Рыбакина критически высказалась о расписании турнира в Майами

Чемпионка Уимблдона-2022, четвёртая ракетка мира казахстанская теннисистка Елена Рыбакина критически высказалась о расписании своих матчей на турнире WTA-1000 в Майами (США). В его рамках Рыбакина дошла до финала, где со счётом 5:7, 3:6 проиграла американке Даниэль Коллинз.

«Я определённо не чувствовала себя на 100%. После матча с Саккари ощущала себя тяжелой физически. Это был сложный турнир. Первые матчи играла поздно вечером, в конце дня, из-за этого спать ложилась около двух или трёх ночи. Потом у меня было несколько встреч посреди дня, из-за чего программа слишком сильно менялась. Конечно, это не способствовало моему восстановлению. По ходу турнира у меня было несколько очень сложных испытаний, некоторые из которых я выиграла благодаря удаче. Очевидно, я не ждала, что подойду к финалу свежей», — сказала Рыбакина на пресс-конференции.