Алехандро Давидович-Фокина снялся с турнира в Эшториле

28-я ракетка мира испанский теннисист Алехандро Давидович-Фокина снялся с грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия).

Причиной такого решения стала зубная инфекция.

Четвёртый номер посева должен был начать выступление на турнире со второго круга. В сетке его заменит «лаки-лузер» Ришар Гаске (Франция), который уступил в последнем раунде квалификации своему соотечественнику Люке Пую.

В итоге в 1/8 финала Ришар Гаске сыграет с австрийцем Домиником Тимом, который в противостоянии с немцем Максимильяном Мартерером выиграл первый матч в году на уровне ATP (6:1, 6:7 (3:7), 6:4).

Действующим победителем турнира является норвежец Каспер Рууд. Призовой фонд соревнований составляет € 579 320.