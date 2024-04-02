ATP представила топ-10 лучших моментов «Мастерса» в Майами

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Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) представила видеооподборку из топ-10 лучших моментов завершившегося турнира серии «Мастерс» в Майами (США). «Чемпионат» предлагает ознакомиться с данным роликом.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP

Отметим, что лучшим розыгрышем соревнований стал момент из матча четвёртого круга, где встречались испанец Карлос Алькарас и итальянец Лоренцо Музетти, в котором они обменялись твинерами.

Напомним, чемпионом «Мастерса» в Майами стал 22-летний итальянец Янник Синнер. В финале Янник счётом 6:3, 6:1 обыграл бывшую третью ракетку мира, болгарина Григора Димитрова. Помимо $ 1,1 млн призовыми за победу Янник получил достаточное количество очков, чтобы дебютировать на второй строчке рейтинга ATP (тем самым сместив с неё Алькараса).