Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Кэти Волынец — Аранча Рус, 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (8:6), как сыграли, кто победил, результат матча турнира в Чарльстоне 2 а

Кэти Волынец обыграла Аранчу Рус в самом длинном матче года в WTA
Комментарии

110-я ракетка мира, американка Кэти Волынец обыграла представительницу Нидерландов Аранчу Рус в первом круге турнира в Чарльстоне со счётом 6:2, 6:7 (6:8), 7:6 (8:6).

Чарльстон. 1-й круг
01 апреля 2024, понедельник. 22:10 МСК
Аранча Рус
54
Нидерланды
Аранча Рус
А. Рус
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
2 		7 8 6 6
6 		6 6 7 8
         
Кэти Волынец
110
США
Кэти Волынец
К. Волынец

Отметим, продолжительность встречи составила 3 часа 43 минуты, что стало самым длинным матчем года в WTA. За это время Волынец допустила две двойные ошибки и реализовала 8 из 21 брейк-пойнтов. На счету Рус два эйса, семь двойных ошибок и 6 реализованных брейк-пойна из 17.

Турнир в Чарльстоне проходи с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующим победителем турнира является представительница Туниса Онс Жабер, которая в финальном матче прошлого года обыграла швейцарку Белинду Бенчич.

Календарь матчей турнира в Чарльстоне
Сетка турнира в Чарльстоне
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android