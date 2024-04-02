«Что из этого не первоапрельская шутка?» Вертхейм — о неопределённости вокруг WTA Finals

Американский спортивный журналист Джон Вертхейм опубликовал ироничный пост по поводу неопределённости вокруг места проведения Итогового чемпионата WTA — 2024.

«Что из перечисленного не является первоапрельской шуткой:

а) Федерер будет тренировать Джоковича;

б) Иванишевич станет тренером Алькараса;

в) Коллинз пересмотрит решение завершить карьеру, учитывая высочайший уровень игры;

г) До Итогового чемпионата WTA осталось всего полгода, а место проведения до сих пор не объявлено, снова...» — написал журналист на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлом году боссы WTA утвердили место проведения турнира (Канкун, Мексика) лишь за 1,5 месяца до его начала. С критикой в адрес организаторов выступили почти все участницы соревнований. В частности, вторая ракетка мира Арина Соболенко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказали недовольство подготовкой кортов в Мексике.