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«Что из этого не первоапрельская шутка?» Вертхейм — о неопределённости вокруг WTA Finals

«Что из этого не первоапрельская шутка?» Вертхейм — о неопределённости вокруг WTA Finals
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Американский спортивный журналист Джон Вертхейм опубликовал ироничный пост по поводу неопределённости вокруг места проведения Итогового чемпионата WTA — 2024.

«Что из перечисленного не является первоапрельской шуткой:
а) Федерер будет тренировать Джоковича;
б) Иванишевич станет тренером Алькараса;
в) Коллинз пересмотрит решение завершить карьеру, учитывая высочайший уровень игры;
г) До Итогового чемпионата WTA осталось всего полгода, а место проведения до сих пор не объявлено, снова...» — написал журналист на своей странице в социальной сети Х (ранее Twitter).

Напомним, в прошлом году боссы WTA утвердили место проведения турнира (Канкун, Мексика) лишь за 1,5 месяца до его начала. С критикой в адрес организаторов выступили почти все участницы соревнований. В частности, вторая ракетка мира Арина Соболенко и казахстанская теннисистка Елена Рыбакина высказали недовольство подготовкой кортов в Мексике.

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