Томми Пол снялся с «Мастерса» в Монте-Карло

15-я ракетка мира американский теннисист Томми Пол не выступит на грунтовом турнире серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако).

Напомним, в конце марта Пол был вынужден сняться с матча второго круга турнира «Мастерс» в Майами (США) с соотечественником Мартином Даммом-младшим. Пол подвернул ранее повреждённую ногу по ходу встречи и не смог завершить матч. 26-летний американский теннисист продолжает восстанавливаться после повреждения.

Турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 7 по 14 апреля. Действующим победителем соревнований является российский теннисист Андрей Рублёв, занимающий шестую строчку в рейтинге ATP. В финале прошлого розыгрыша турнира Рублёв обыграл представителя Дании Хольгера Руне со счётом 5:7, 6:2, 7:5.