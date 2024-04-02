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Экс-тренер Федерера: у Джоковича психологическая проблема, он не разучился играть в теннис

Экс-тренер Федерера: у Джоковича психологическая проблема, он не разучился играть в теннис
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Бывший хорватский теннисист Иван Любичич, экс-тренер швейцарца Роджера Федерера, высказался о проблемах первой ракетки мира серба Новака Джоковича.

«У Новака психологическая проблема. Конечно, он не разучился играть в теннис. Несомненно, у Ноле должен быть огонь внутри, иначе ему чего-то не хватает. Но я убеждён, что его настоящей целью является Открытый чемпионат Франции. Ближе к Уимблдону и Олимпийским играм он придёт в норму», — приводит слова Любичича La Gazzetta dello Sport.

Напомним, Новак Джокович ранее сообщил о прекращении сотрудничества с тренером Гораном Иванишевичем, с которым работал на протяжении шести лет. Позже сербский теннисист заявил, что не знает, появится ли в его команде новый специалист.

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