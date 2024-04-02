Петчи — о критике Синнера: годами восхваляли Федерера за то же, что Янник сделал в Майами

Бывший британский теннисист, а ныне телевизионный эксперт Марк Петчи высказался о том, что вторую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера называют неинтересным.

«Мы потратили пять лет, восхваляя (вполне справедливо) Роджера Федерера за такое же шоу, которое Янник Синнер показал на минувшей неделе. Я был абсолютно загипнотизирован тем, насколько хорош был Янник и как он играет. Синнер будет становиться только лучше», — приводит слова Петчи Sportskeeda.

Напомним, на прошлой неделе Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В финале соревнований итальянский теннисист обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.