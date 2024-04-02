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Дарья Касаткина: с огромным удовольствием выступлю на Олимпиаде в Париже, если отберусь

Дарья Касаткина: с огромным удовольствием выступлю на Олимпиаде в Париже, если отберусь
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сообщила, что хотела бы принять участие в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже (Франция). Спортсменка подчеркнула, что с радостью выступит на Играх, если сможет пройти отбор.

«С огромным удовольствием! Очень рада, что нас до неё допустили. Для меня Олимпийские игры — очень важное событие. Так получилось, что на прошлую Олимпиаду, в Токио, я по ряду причин не поехала. Но в Париже хочу сыграть. Если на неё отберусь, то выступлю без каких-либо вопросов», — приводит слова Касаткиной «Спорт-экспресс».

Напомним, ранее Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что российские и белорусские спортсмены смогут выступить на предстоящей Олимпиаде в нейтральном статусе при условии соблюдения требований, установленных Международным олимпийским комитетом (МОК).

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