Циципас рассказал, о чём ему нравится думать перед сном
Двукратный финалист турниров «Большого шлема», бывшая третья ракетка мира греческий теннисист Стефанос Циципас поделился мыслями из своей личной жизни. Спортсмен рассказал, о чём думает перед сном.
«Мне нравится, как перед сном мой мозг начинает автоматически составлять список покупок», — написал греческий спортсмен в своих социальных сетях.
Отметим, что Циципас неудачно провёл американскую серию турниров:
- дошёл до полуфинала турнира ATP-250 в Лос-Кабосе (проиграл норвежцу Касперу Рууду);
- дошёл до четвертьфинала турнира ATP-250 в Акапулько (проиграл австралийцу Алексу де Минору);
- дошёл до 1/8 финала «Мастерса» в Индиан-Уэллсе (проиграл чеху Иржи Легечке);
- проиграл на старте «Мастерса» в Майами канадцу Денису Шаповалову.
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