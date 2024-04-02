Стало известно, каким видом спорта занимается Карлос Алькарас в свободное время

В Сети появилось видео, на котором двукратный чемпион турниров «Большого шлема», третья ракетка мира Карлос Алькарас играет в гольф на травяном газоне.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видео, на котором испанский теннисист занимается гольфом.

Напомним, Алькарас на прошлой неделе проиграл в четвертьфинале «Мастерса» в Майами болгарину Григору Димитрову (2:6, 4:6) и уступил вторую строчку рейтинга ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) итальянскому теннисисту Яннику Синнеру, который стал победителем турнира в США. Ранее Карлос Алькарас выиграл турнир серии «Мастерс» в американском Индиан-Уэллсе c призовым фондом $ 8 995 555. В финале он обыграл россиянина Даниила Медведева со счётом 7:6 (7:5), 6:1.