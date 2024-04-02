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Седьмая ракетка мира Саккари обыграла болгарку Томову во втором круге турнира в Чарльстоне

Седьмая ракетка мира Саккари обыграла болгарку Томову во втором круге турнира в Чарльстоне
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Седьмая ракетка мира из Греции Мария Саккари в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову (74-я в мировой классификации) со счётом 6:3, 6:3.

Чарльстон. 2-й круг
02 апреля 2024, вторник. 21:20 МСК
Виктория Томова
74
Болгария
Виктория Томова
В. Томова
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		3
6 		6
         
Мария Саккари
7
Греция
Мария Саккари
М. Саккари

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. На счету Саккари четыре эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. При этом гречанка не допустила ни одной двойной ошибки. Болгарская теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В третьем круге Саккари встретится с победительницей встречи Леся Цуренко (Украина) — Астра Шарма (Австралия).

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Призовой фонд — $ 922 573. Действующей победительницей соревнований является Онс Жабер из Туниса.

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