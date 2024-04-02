Седьмая ракетка мира Саккари обыграла болгарку Томову во втором круге турнира в Чарльстоне

Седьмая ракетка мира из Греции Мария Саккари в матче второго круга турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) обыграла болгарскую теннисистку Викторию Томову (74-я в мировой классификации) со счётом 6:3, 6:3.

Продолжительность встречи составила 1 час 21 минуту. На счету Саккари четыре эйса и четыре реализованных брейк-пойнта из восьми заработанных. При этом гречанка не допустила ни одной двойной ошибки. Болгарская теннисистка выполнила две подачи навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала один брейк-пойнт из четырёх заработанных.

В третьем круге Саккари встретится с победительницей встречи Леся Цуренко (Украина) — Астра Шарма (Австралия).

Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Призовой фонд — $ 922 573. Действующей победительницей соревнований является Онс Жабер из Туниса.