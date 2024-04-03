Панатта: Синнер изобрёл новую игру, даже Джокович кажется устаревшим на его фоне

Победитель Открытого чемпионата Франции 1976 года, бывшая четвёртая ракетка мира итальянец Адриано Панатта высказался о второй ракетке мира итальянском теннисисте Яннике Синнере.

«Янник изобрёл новую игру. Даже Джокович сегодня кажется устаревшим на его фоне, не говоря уже о Федерере и Надале. Эти игроки уже часть прошлого. Но не потому, что ушли из спорта, а потому, что их игра уже не соответствует времени. Даже у Федерера на пике формы были бы серьёзные проблемы в матчах с Синнером, потому что Янник бьёт очень сильно. Я никогда не видел такой силы», — приводит слова Панатты Rai Sport.

Напомним, на прошлой неделе Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В финале соревнований итальянский теннисист обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1. Благодаря этой победе Синнер поднялся на второе место в рейтинге ATP.