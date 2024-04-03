Кэхилл: Синнер такой же в жизни, как и на корте, но молодой возраст даёт о себе знать

Даррен Кэхилл, австралийский теннисист и тренер второй ракетки мира 22-летнего итальянского спортсмена Янника Синнера, высказался о характере своего подопечного и его отношении к работе.

«Могу вас заверить: Синнер, которого знают зрители и болельщики, и тот, которого знаю я, один и тот же парень. Он не притворяется другим человеком, он действительно хороший парень. Янник любит свою работу. Да, он на корте такой же, как и в жизни, но уверяю вас, его молодой возраст то и дело даёт о себе знать. В Индиан-Уэллсе он проводил дни, сидя на диване и крича, играя в PlayStation», — приводит слова Кэхилла Sky Sports.

Напомним, на прошлой неделе Янник Синнер стал победителем турнира серии «Мастерс» в Майами (США). В финале соревнований итальянский теннисист обыграл болгарского спортсмена Григора Димитрова со счётом 6:3, 6:1.