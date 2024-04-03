Камилла Рахимова пробилась в четвертьфинал турнира в Боготе, выиграв трёхчасовой матч
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92-я ракетка мира, 22-летняя российская теннисистка Камилла Рахимова пробилась в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-250 в Боготе (Колумбия), призовой фонд которого составил $ 267 082.
В матче второго круга Рахимова (8) со счётом 7:6 (7:4), 6:7 (5:7), 6:3 обыграла 103-ю ракетку мира, представительницу Мексики Ренату Сарасуа.
Богота. 2-й круг
03 апреля 2024, среда. 20:40 МСК
103
Рената Сарасуа
Р. Сарасуа
Окончен
1 : 2
|1
|2
|3
|
|7 7
|3
|
|6 5
|6
92
Камилла Рахимова
К. Рахимова
Встреча Рахимовой с Сарасуа продлилась 3 часа и 11 минут. Рахимова два раза подала навылет, допустила 12 двойных ошибок и реализовала 10 брейк-пойнтов из 16 заработанных. На счету её соперницы два эйса, семь двойных ошибок и 9 реализованных брейк-пойнтов из 15.
За выход в полуфинал турнира в Боготе Рахимова сразится с победительницей матча Кристина Букша (Испания, 4) – Юле Нимайер (Германия).
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