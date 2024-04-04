Симона Халеп отреагировала на то, что ей предоставили уайлд-кард в сетку Мадрида

Двукратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира румынская теннисистка Симона Халеп отреагировала на новость о том, что организаторы грунтового турнира категории WTA-1000 в Мадриде (Испания) предоставили ей уайлд-кард.

«Большое спасибо турниру в Мадриде за эту возможность. Мадрид всегда был для меня особенным местом, от которого остаются радостные воспоминания. Я благодарна за шанс на создание новых моментов. До скорой встречи», — написала Халеп в своих социальных сетях.

Соревнования в Мадриде пройдут с 23 апреля по 4 мая. Интересно, что специальное приглашение от организаторов турнира также получила датчанка Каролина Возняцки. Ранее именно Возняцки публично раскритиковала организаторов турнира WTA-1000 в Майами (США) за то, что они предоставили уайлд-кард вернувшейся после дисквалификации за допинг Халеп. Спортсменка была отстранена от соревнований в октябре 2022 года после того, как в её пробе обнаружили роксадустат.