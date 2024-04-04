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Вероника Кудерметова уверенно вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

Вероника Кудерметова уверенно вышла в третий круг турнира в Чарльстоне
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19-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).

Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 03:50 МСК
Шелби Роджерс
325
США
Шелби Роджерс
Ш. Роджерс
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Вероника Кудерметова
19
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова

Во втором круге россиянка со счётом 7:6, 6:4 обыграла 325-ю ракетку мира американку Шелби Роджерс.Встреча между теннисистками длилась 1 час 52 минуты. На счету Кудерметовой четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. На счету Роджерс один эйс и пять двойных ошибок, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.

В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Кэролайн Доулхайд (США).

Турнир WTA-500 в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля, а призовой фонд соревнований составляет $ 922 573.

Победительницей прошлого года стала тунисская теннисистка Онс Жабёр, которая в финале обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 7:6, 6:4.

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