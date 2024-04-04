Вероника Кудерметова уверенно вышла в третий круг турнира в Чарльстоне

19-я ракетка мира Вероника Кудерметова вышла в третий круг теннисного турнира WTA-500 в Чарльстоне (США).
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Во втором круге россиянка со счётом 7:6, 6:4 обыграла 325-ю ракетку мира американку Шелби Роджерс.Встреча между теннисистками длилась 1 час 52 минуты. На счету Кудерметовой четыре эйса, шесть двойных ошибок и три реализованных брейк-пойнта из пяти. На счету Роджерс один эйс и пять двойных ошибок, а также три реализованных брейк-пойнта из пяти.
В следующем раунде Кудерметова сыграет с победительницей пары Беатрис Хаддад-Майя (Бразилия) – Кэролайн Доулхайд (США).
Турнир WTA-500 в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля, а призовой фонд соревнований составляет $ 922 573.
Победительницей прошлого года стала тунисская теннисистка Онс Жабёр, которая в финале обыграла швейцарку Белинду Бенчич со счётом 7:6, 6:4.
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