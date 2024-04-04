Даниил Медведев — лучший теннисист России. Новый рейтинг «Чемпионата»

«Чемпионат» представляет свою версию рейтинга лучших российских теннисистов, основанную на ряде различных критериев.

В нашем рейтинге учитываются результаты теннисистов на всех турнирах за последний квартал. В данном случае с 1 января по 1 апреля 2024 года.

В расчёт берётся и текущий рейтинг теннисиста, взлёт в рейтинге за указанный период, результаты на турнирах в зависимости от их статуса и победы над серьёзными соперниками в этот период. Подробнее можно ознакомиться в материале.

Лидером в рейтинге «Чемпионата» стал Даниил Медведев, занимающий четвёртое место в рейтинге ATP. В первую тройку также вошли теннисисты Андрей Рублёв и Карен Хачанов. На четвёртом месте в рейтинге расположился Роман Сафиуллин, пятым стал Павел Котов, шестым — Аслан Карацев.