Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

«Кто-то давал ей советы». Кирьос — о лидерстве Рыбакиной по эйсам в этом сезоне

«Кто-то давал ей советы». Кирьос — о лидерстве Рыбакиной по эйсам в этом сезоне
Аудио-версия:
Комментарии

Бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос заявил, что Елене Рыбакиной давали советы по улучшению подач навылет.

«Кто-то давал ей советы… видимо, её подача просто ракета», — написал в своих социальных сетях Кирьос.

Отметим, что сейчас на счету Рыбакиной 181 эйс. Следом за ней чешка Каролина Плишкова — 157, и замыкает тройку лидеров Каролин Гарсия — 123.

Напомним, в этом сезоне теннисистка стала победительницей турнира в Абу-Даби, подтвердив свой титул прошлого года. Сейчас Рыбакина находится на четвёртом месте рейтинга WTA. Несколько раз спортсменка выходила в финалы турниров и лишь на Australian Open — 2024 завершила выступление после второго круга.

Сам Кирьос в декабре 2023 года заявлял, что играть в теннис больше не хочет и у него множество травм.

Материалы по теме
Ник Кирьос эмоционально прокомментировал снятие с Australian Open — 2024
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android