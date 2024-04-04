«Кто-то давал ей советы». Кирьос — о лидерстве Рыбакиной по эйсам в этом сезоне

Бывшая 13-я ракетка мира Ник Кирьос заявил, что Елене Рыбакиной давали советы по улучшению подач навылет.

«Кто-то давал ей советы… видимо, её подача просто ракета», — написал в своих социальных сетях Кирьос.

Отметим, что сейчас на счету Рыбакиной 181 эйс. Следом за ней чешка Каролина Плишкова — 157, и замыкает тройку лидеров Каролин Гарсия — 123.

Напомним, в этом сезоне теннисистка стала победительницей турнира в Абу-Даби, подтвердив свой титул прошлого года. Сейчас Рыбакина находится на четвёртом месте рейтинга WTA. Несколько раз спортсменка выходила в финалы турниров и лишь на Australian Open — 2024 завершила выступление после второго круга.

Сам Кирьос в декабре 2023 года заявлял, что играть в теннис больше не хочет и у него множество травм.