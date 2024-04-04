Иванишевич — о прекращении сотрудничества с Джоковичем: Новак устал от меня, а я — от него

Горан Иванишевич, бывший тренер первой ракетки мира сербского теннисиста Новака Джоковича, рассказал о причинах прекращения сотрудничества со спортсменом.

«На самом деле, нет настоящей причины раскола. Одной из причин прекращения сотрудничества стало чувство перенасыщения и усталости, это были напряжённые годы. Люди забывают про коронавирусный период. Они забывают, что в какой-то момент Новак стал главным злодеем на планете из-за его позиции по вакцине. Мы находились в подвешенном состоянии.

Мы достигли определённого уровня насыщения. По сути, Новак устал от меня, а я устал от него. В любом случае я чувствовал, что больше не могу ему помогать. Впервые это чувство возникло в прошлом году в Америке. Конечно, ударило и поражение на Уимблдоне. Потом был невероятный забег — тот финальный матч с Алькарасом в Цинциннати, победа на US Open. Однако именно тогда я действительно начал ощущать, что конец близок», — приводит слова Иванишевича Sportklub.rs.