Ханфман: если вина Зверева по делу об абьюзе подтвердится, ATP придётся что-то сделать

53-я ракетка мира немецкий теннисист Янник Ханфман высказался о предстоящем суде над соотечественником Александром Зверевым по делу об абьюзе.

«У Зверева суд в мае. Как только он состоится, какой бы приговор ни был вынесен, мы должны его уважать. Это нормальная процедура — ожидание подтверждения или опровержения виновности. Я ничего не знаю об этом деле. Знаю, в чём Александра обвиняют, но не знаю, виновен он или нет. Надеюсь, во всём разберутся. А потом, если его вина не подтвердится, мы больше не будем об этом говорить. Если Зверев виновен, его, вероятно, придётся исключить из Совета игроков. И ATP придётся что-то сделать. Посмотрим, что будет в мае-июне.

Это очень сложная тема. Но я верю в ATP. Верю, что они внимательно изучают ситуацию. Подобное выставляет наш спорт в неблагоприятном свете. Мне, конечно, это не нравится. Я всегда надеюсь, что мои коллеги в туре — хорошие ребята», — приводит слова Ханфмана Tennis Up To Date со ссылкой на Clay Magazine.

Напомним, Зверева обвиняют в нападении на его бывшую девушку Бренду Патеа. Слушания по делу начнутся в мае в Берлине.