Пегула — о возможном слиянии ATP и WTA: теннис раздроблен, каждый преследует свои интересы

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о возможном проведении Итогового турнира WTA в Саудовской Аравии и слиянии ATP и WTA.

«Это мероприятие проводится только для женщин, и мы чувствуем, что к нам там относятся лучше, чем на любом другом турнире, что для нас здорово. Мы много общались с женщинами в Саудовской Аравии. У нас в туре есть Онс Жабер, она тоже с Ближнего Востока, и ещё пара девушек. Мы хотели расспросить их и узнать, будет ли правильным решение проводить соревнования в этом регионе. Поможет ли это женщинам и женскому спорту в этих странах? И они говорят, что да, ситуация меняется.

Что касается вопроса о слиянии WTA и ATP, думаю, все открыты для этого. От этого, возможно, всем было бы лучше. С теннисом так сложно, потому всё раздроблено: есть ТБШ, турниры ATP, WTA, ITF, и всё проходит индивидуально. Это усложняет задачу развития спорта, потому что каждый преследует собственные интересы», — приводит слова Пегулы Tennis Up To Date со ссылкой на Front Office Sports.