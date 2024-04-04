Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Итоговые турниры WTA 2024-2026 годов пройдут в Саудовской Аравии

Итоговые турниры WTA 2024-2026 годов пройдут в Саудовской Аравии
Аудио-версия:
Комментарии

Три Итоговых турнира WTA с 2024 по 2026 год пройдут в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), сообщает пресс-служба WTA.

Сегодня, 4 апреля, Женская теннисная ассоциация (WTA) и Федерация тенниса Саудовской Аравии заключили новое соглашение. Итоговый турнир WTA 2024 года пройдёт со 2 по 9 ноября. В нём примут участие восемь лучших теннисисток в одиночном и парном разряде.

«Проведение Итогового турнира WTA в Эр-Рияде — это новая захватывающая возможность для нас и позитивный шаг на пути долгосрочного развития женского тенниса. Мы впечатлены приверженностью Федерации тенниса Саудовской Аравии в вопросе развития этого вида спорта на всех уровнях. Мы не сомневаемся, что игроки и болельщики с нетерпением ожидают турнира мирового уровня в Эр-Рияде», — отметил генеральный директор WTA Стив Саймон.

Материалы по теме
Пегула — о возможном слиянии ATP и WTA: теннис раздроблен, каждый преследует свои интересы
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android