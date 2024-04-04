Хуркач — о победе над Хоински: первый матч на грунтовом корте никогда не бывает лёгким
Поделиться
10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над представителем Великобритании Яном Хоински в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу польского спортсмена.
«Мы несколько раз играли с Яном в парном разряде по юниорам. Очень рад видеть его в туре. Это был трудный матч, первый матч на грунтовом корте никогда не бывает лёгким», — сказал Хуркач после матча.
Напомним, в четвертьфинале соревнований в Португалии Хуберт Хуркач сыграет со 152-й ракеткой мира представителем Испании Пабло Льямасом Руисом, который ранее обыграл соотечественника Давида Хорда-Санчиса. Грунтовый турнир в Эшториле завершится 7 апреля.
Эшторил. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 14:10 МСК
188
Ян Хоински
Я. Хоински
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|4
|
|6
10
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Материалы по теме
Комментарии
- 4 апреля 2024
-
16:57
-
16:29
-
16:23
-
15:14
-
15:03
-
14:16
-
13:32
-
12:58
-
12:34
-
12:09
-
11:42
-
10:35
-
06:04
-
05:40
-
05:27
-
04:09
-
02:08
-
02:07
-
00:45
-
00:03
- 3 апреля 2024
-
23:48
-
23:38
-
22:54
-
22:35
-
21:52
-
21:33
-
21:12
-
20:05
-
19:57
-
19:47
-
19:34
-
18:53
-
18:27
-
17:56
-
16:43