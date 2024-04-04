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Хуркач — о победе над Хоински: первый матч на грунтовом корте никогда не бывает лёгким

Хуркач — о победе над Хоински: первый матч на грунтовом корте никогда не бывает лёгким
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10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач прокомментировал победу над представителем Великобритании Яном Хоински в матче второго круга турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:5), 6:4 в пользу польского спортсмена.

«Мы несколько раз играли с Яном в парном разряде по юниорам. Очень рад видеть его в туре. Это был трудный матч, первый матч на грунтовом корте никогда не бывает лёгким», — сказал Хуркач после матча.

Напомним, в четвертьфинале соревнований в Португалии Хуберт Хуркач сыграет со 152-й ракеткой мира представителем Испании Пабло Льямасом Руисом, который ранее обыграл соотечественника Давида Хорда-Санчиса. Грунтовый турнир в Эшториле завершится 7 апреля.

Эшторил. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 14:10 МСК
Ян Хоински
188
Великобритания
Ян Хоински
Я. Хоински
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 5 		4
7 7 		6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
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