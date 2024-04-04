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Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: текстовая онлайн-трансляция матча в Чарльстоне

Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: текстовая онлайн-трансляция матча в Чарльстоне
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Сегодня, 4 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сразится с украинкой Ангелиной Калининой, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA, за выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Поединок поставлен вторым запуском на корте №3 и начнётся не ранее 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Ангелина Калинина в третьем круге турнира в Чарльстоне.

Чарльстон. 3-й круг
04 апреля 2024, четверг. 20:30 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Не начался
1 2 3
         
         
Ангелина Калинина
33
Украина
Ангелина Калинина
А. Калинина

Счёт личных встреч теннисисток — 3-1 в пользу Касаткиной. Она обыгрывала Калинину на турнире ITF в Ванкувере в 2015 году, а также на «пятисотниках» в Берлине-2022 и Истбурне-2023 (на траве). Калинина единственную победу над Касаткиной одержала на харде Кубка Кремля в 2021 году.

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