Дарья Касаткина — Ангелина Калинина: текстовая онлайн-трансляция матча в Чарльстоне

Сегодня, 4 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина сразится с украинкой Ангелиной Калининой, занимающей 33-ю строчку в рейтинге WTA, за выход в четвертьфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Поединок поставлен вторым запуском на корте №3 и начнётся не ранее 20:30 мск.

«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Дарья Касаткина – Ангелина Калинина в третьем круге турнира в Чарльстоне.

Счёт личных встреч теннисисток — 3-1 в пользу Касаткиной. Она обыгрывала Калинину на турнире ITF в Ванкувере в 2015 году, а также на «пятисотниках» в Берлине-2022 и Истбурне-2023 (на траве). Калинина единственную победу над Касаткиной одержала на харде Кубка Кремля в 2021 году.