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Элина Аванесян заявила, что не собирается менять спортивное гражданство

Элина Аванесян заявила, что не собирается менять спортивное гражданство
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Российская теннисистка, 64-я ракетка мира Элина Аванесян заявила, что не планирует менять спортивное гражданство в преддверии Олимпийских игр — 2024 в Париже.

«Предлагали ли мне спортивное гражданство Армении? Пока ничего подобного не было. Такое не думается и не обсуждается», — сказала Аванесян в интервью изданию «Спорт-экспресс».

Напомним, Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года. В декабре 2023-го МОК допустил россиян до участия в соревнованиях в нейтральном статусе при соблюдении всех критериев допуска и квалификации на турнир. Ранее МОК сообщил о создании специального комитета, который будет проверять соответствие спортсменов с российскими паспортами определённым правилам.

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