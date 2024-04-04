«Теннисисты могут допускать ошибки». Синнер объяснил, почему бросил лыжи и выбрал теннис

Вторая ракетка мира итальянец Янник Синнер рассказал, почему предпочёл теннис лыжному спорту.

«Когда я был молодым, я много выигрывал в лыжном спорте. В теннисе у меня почти не было побед. А потом начались поражения и на лыжах. Физически не был готов к соревнованиям. Я всегда был довольно худым. Причина, по которой я выбрал теннис, заключается в том, что теннисисты могут допускать ошибки. Ты можешь проиграть гейм или сет, но всё равно выиграть матч. В лыжном спорте если ты совершишь одну ошибку, то не сможешь победить», — сказал Синнер в интервью Vogue.

Напомним, ранее Янник Синнер стал первым теннисистом в этом сезоне, завоевавшим три титула. Также он достиг наивысшей для себя позиции в рейтинге — второй строчки.