«Было действительно сложно». Коллинз — о матче с Жабер в Чарльстоне

Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз прокомментировала победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Игра завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3.

«Онс действительно непростой соперник. У неё очень разнообразный стиль игры. То, как она движется по площадке, как она выбирает позицию. Это было действительно сложно», — сказала Коллинз после матча.

Победа над Онс Жабер стала для американской теннисистки девятой подряд. Напомним, на прошлой неделе Даниэль Коллинз стала победительницей турнира категории WTA-1000, который проходил в Майами (США). Напомним, в начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру в нынешнем сезоне.