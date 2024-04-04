«Было действительно сложно». Коллинз — о матче с Жабер в Чарльстоне
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Американская теннисистка, 22-я ракетка мира Даниэль Коллинз прокомментировала победу над шестой ракеткой мира Онс Жабер из Туниса во втором круге грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). Игра завершилась со счётом 6:3, 1:6, 6:3.
Чарльстон. 2-й круг
04 апреля 2024, четверг. 18:10 МСК
22
Даниэль Коллинз
Д. Коллинз
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|1
|6
|
|6
|3
6
Онс Жабер
О. Жабер
«Онс действительно непростой соперник. У неё очень разнообразный стиль игры. То, как она движется по площадке, как она выбирает позицию. Это было действительно сложно», — сказала Коллинз после матча.
Победа над Онс Жабер стала для американской теннисистки девятой подряд. Напомним, на прошлой неделе Даниэль Коллинз стала победительницей турнира категории WTA-1000, который проходил в Майами (США). Напомним, в начале 2024 года Коллинз сообщила, что завершит карьеру в нынешнем сезоне.
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