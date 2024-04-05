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Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло

Стали известны обладатели уайлд-кард в основную сетку «Мастерса» в Монте-Карло
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Организаторы грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако) объявили имена теннисистов, которые получат уайлд-кард в основную сетку грядущих соревнований. Ими стали:

Маттео Берреттини (Италия);
Стэн Вавринка (Швейцария);
Гаэль Монфис (Франция);
Валентен Вашеро (Монако).

«Мастерс» в Монте-Карло пройдёт с 7 по 14 апреля. Его действующим чемпионом является шестая ракетка мира российский теннисист Андрей Рублёв. Россиянин планирует защищать титул (дебютная победа Рублёва на подобном уровне).

Ранее стало известно, что в Монте-Карло не выступит 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанец Рафаэль Надаль. Он заявил, что пока физически не готов к подобным вызовам.

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