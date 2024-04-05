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Медведев отреагировал на слова Винер, назвавшей нейтральных спортсменов на ОИ бомжами

Медведев отреагировал на слова Винер, назвавшей нейтральных спортсменов на ОИ бомжами
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Чемпион US Open – 2021, четвёртая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев прокомментировал слова главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер, которая ранее назвала спортсменов, планирующих поехать на летние Олимпийские игры 2024 года в Париже (Франция) в нейтральном статусе, бомжами без флага.

«В жизни каждый человек имеет право на своё мнение — так же, как я имею право быть с ним не согласным. У всех свои причины думать так, а не иначе. Со своей стороны повторяю: если будет возможность — с удовольствием поеду», — приводит слова Медведева «Спорт-экспресс».

Напомним, Олимпиада в Париже пройдёт с 26 июля по 11 августа 2024 года. Ранее Международная федерация тенниса (ITF) разрешила российским и белорусским теннисистам участвовать в соревнованиях в нейтральном статусе.

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