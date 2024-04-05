Тони Надаль рассказал о трудностях, которые испытывает Рафаэль

Дядя и бывший тренер испанского теннисиста Рафаэля Надаля Тони Надаль прокомментировал отказ от участия в «Мастерсе» в Монте-Карло (Монако). По словам специалиста, 22-кратный чемпион турниров «Большого шлема» испытывает трудности во время игры и ещё не обрёл необходимые физические кондиции. Теннисисту необходима игровая практика перед Открытым чемпионатом Франции.

«Есть физические трудности, особенно во время подачи. Во всём остальном у него нет никаких проблем во время тренировок. Либо ты выкладываешься на все 100, либо лучше не участвовать», — приводит слова Тони Надаля EFE.

Напомним, ранее Рафаэль Надаль снялся с грунтового турнира серии «Мастерс» в Монте-Карло (Монако), который стартует 7 апреля.