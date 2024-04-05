Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Эшториле
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В матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) 10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу над представителем Испании Пабло Льямасом Руисом (152-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу польского спортсмена.
Эшторил. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 14:10 МСК
152
Пабло Льямас Руис
П. Льямас Руис
Окончен
0 : 2
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10
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач
Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Хуркач в этой встрече четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Руиса один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.
В полуфинале соревнований в Эшториле Хуркач встретится с победителем противостояния Кристьян Гарин (Чили) — Нуну Боржеш (Португалия). Турнир завершится 7 апреля.
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