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Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Эшториле

Хуберт Хуркач вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Эшториле
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В матче 1/4 финала турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) 10-я ракетка мира польский теннисист Хуберт Хуркач одержал победу над представителем Испании Пабло Льямасом Руисом (152-й в рейтинге ATP). Встреча завершилась со счётом 7:6 (7:4), 6:4 в пользу польского спортсмена.

Эшторил. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 14:10 МСК
Пабло Льямас Руис
152
Испания
Пабло Льямас Руис
П. Льямас Руис
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Продолжительность матча составила 1 час 46 минут. Хуркач в этой встрече четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал один брейк-пойнт из двух заработанных. На счету Руиса один эйс, одна двойная ошибка и ни одного реализованного брейк-пойнта из восьми.

В полуфинале соревнований в Эшториле Хуркач встретится с победителем противостояния Кристьян Гарин (Чили) — Нуну Боржеш (Португалия). Турнир завершится 7 апреля.

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