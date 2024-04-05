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Согласны ли вы с главой ОКР Поздняковым, назвавшим теннисистов иноагентами?

Согласны ли вы с главой ОКР Поздняковым, назвавшим теннисистов иноагентами?
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Сегодня, 5 апреля, президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что поддерживает мнение главы Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирины Винер по поводу возможного выступления российских спортсменов на Олимпийских играх в нейтральном статусе.

Ранее Винер назвала нейтральных атлетов «командой бомжей», на что с юмором отреагировала теннисистка Дарья Касаткина, которая, как и четвёртая ракетка мира Даниил Медведев и шестая ракетка мира Андрей Рублёв, планирует выступить на Олимпиаде в Париже. Поздняков в своём заявлении назвал теннисистов «командой иноагентов», отметив, что они «живут за рубежом, там же зарабатывают, утверждают при этом, что «играют за себя», осуждают политику своей страны и СВО».

«Чемпионат» предлагает пройти опрос: согласны ли вы с мнением главы ОКР Позднякова, который назвал теннисистов иноагентами?

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