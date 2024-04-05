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Павел Котов разгромил Фоньини и вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марракеше

Павел Котов разгромил Фоньини и вышел в полуфинал турнира ATP-250 в Марракеше
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68-я ракетка мира, 25-летний российский теннисист Павел Котов пробился в полуфинал грунтового турнира категории ATP-250 в Марракеше (Марокко), призовой фонд которого составил € 579 320.

В четвертьфинальном матче Котов со счётом 6:1, 6:2 разгромил 100-ю ракетку мира 36-летнего представителя Италии Фабио Фоньини.

Марракеш. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 17:00 МСК
Фабио Фоньини
100
Италия
Фабио Фоньини
Ф. Фоньини
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
1 		2
6 		6
         
Павел Котов
68
Россия
Павел Котов
П. Котов

Встреча Котова с Фоньини продлилась 1 час и 16 минут. За это время россиянин четыре раза подал навылет, допустил одну двойную ошибку и реализовал четыре брейк-пойнта из пяти заработанных. На счету Фоньини один эйс, три двойные ошибки и три нереализованных брейк-пойнта.

За выход в финал турнира в Марракеше Котов сразится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

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