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Касаткина — Кристиан: россиянка проиграла первый сет четвертьфинала турнира в Чарльстоне

Касаткина — Кристиан: россиянка проиграла первый сет четвертьфинала турнира в Чарльстоне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, уступила первый сет матча четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с 83-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан. Текущий счёт — 6:7 (4:7).

Сейчас начинается второй сет встречи. Теннисистки провели на корте уже час и 17 минут.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Жаклин Кристиан за выход в полуфинал турнира в Чарльстоне.

Победительница этой встречи поборется за выход в финал либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с белоруской Викторией Азаренко.

Напомним, Дарья Касаткина была чемпионкой турнира в Чарльстоне в 2017 году: тогда спортсменка завоевала первый титул в карьере.

Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
2-й сет
0 : 1
1 2 3
         
6 4 		4
7 7 		2
         
Жаклин Кристиан
83
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
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