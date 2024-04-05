Касаткина — Кристиан: россиянка сравняла счёт по сетам в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, сравняла счёт по сетам в матче четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с 83-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан. Текущий счёт — 6:7 (4:7), 6:2.
Вскоре стартует третий, решающий, сет этой встречи. Теннисистки провели на корте уже два часа.
«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Жаклин Кристиан за выход в полуфинал турнира в Чарльстоне.
Победительница этой встречи поборется за выход в финал либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с белоруской Викторией Азаренко.
Напомним, Дарья Касаткина была чемпионкой турнира в Чарльстоне в 2017 году: тогда спортсменка завоевала первый титул в карьере.
- 5 апреля 2024
-
20:27
-
20:09
-
19:48
-
19:24
-
18:59
-
18:49
-
18:30
-
18:18
-
18:01
-
17:25
-
16:53
-
16:50
-
16:34
-
16:27
-
16:02
-
15:40
-
14:41
-
09:55
-
09:46
-
09:44
-
09:10
-
04:10
-
03:56
-
02:34
-
02:28
-
00:47
-
00:38
-
00:30
- 4 апреля 2024
-
23:50
-
23:33
-
23:27
-
23:18
-
22:28
-
21:57
-
21:53