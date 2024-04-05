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Касаткина — Кристиан: россиянка сравняла счёт по сетам в 1/4 финала турнира в Чарльстоне

Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, сравняла счёт по сетам в матче четвертьфинала грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США), в котором она играет с 83-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан. Текущий счёт — 6:7 (4:7), 6:2.

Вскоре стартует третий, решающий, сет этой встречи. Теннисистки провели на корте уже два часа.

«Чемпионат» ведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию борьбы Дарьи Касаткиной и Жаклин Кристиан за выход в полуфинал турнира в Чарльстоне.

Победительница этой встречи поборется за выход в финал либо с американкой Джессикой Пегулой, либо с белоруской Викторией Азаренко.

Напомним, Дарья Касаткина была чемпионкой турнира в Чарльстоне в 2017 году: тогда спортсменка завоевала первый титул в карьере.