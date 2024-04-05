Дарья Касаткина вышла в полуфинал турнира WTA-500 в Чарльстоне
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Российская теннисистка Дарья Касаткина, 11-я ракетка мира, вышла в полуфинал грунтового турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США). В своём матче четвертьфинала спортсменка в трёх сетах обыграла 83-ю ракетку мира из Румынии Жаклин Кристиан. Встреча завершилась со счётом 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.
Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 18:10 МСК
11
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
|1
|2
|3
|
|6
|6
|
|2
|3
83
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан
Спортсменки провели на корте 2 часа 42 минуты. За это время Дарья Касаткина выполнила два эйса, реализовала 10 брейк-пойнтов из 20 и допустила пять двойных ошибок. На счету Жаклин Кристиан — 6 реализованных брейк-пойнтов из 13 и четыре двойные ошибки.
В полуфинале российская теннисистка встретится либо с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, либо с 26-й ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко.
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