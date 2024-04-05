Касаткина: турнир в Чарльстоне для меня особенный

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина обратилась к болельщикам на трибунах после победы над 83-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан в 1/4 финала турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Турнир в Чарльстоне для меня особенный.

Каждое утро вы здесь, смотрите теннис, и это действительно здорово. Играть в такой атмосфере просто невероятно (посылает воздушный поцелуй). Я люблю вас, ребята», — сказала Касаткина в послематчевом интервью на корте.

В полуфинале российская теннисистка встретится либо с пятой ракеткой мира из США Джессикой Пегулой, либо с 26-й ракеткой мира из Беларуси Викторией Азаренко.

Напомним, в 2017 году Касаткина завоевала титул на турнире в Чарльстоне, переиграв в финале Елену Остапенко (6:3, 6:1).