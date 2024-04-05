Гарину присудили очко в матче с Боржешем из-за якобы помехи со стороны соперника

Сегодня, 5 апреля, в матче четвертьфинала грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия) между 112-й ракеткой мира из Чили Кристьяном Гарином и 62-й ракеткой мира из Португалии Нуну Боржешем произошёл судейский скандал.

Во втором сете на брейк-пойнте при счёте 2:3 чилийский теннисист отправил мяч в аут после того, как с трибун раздался крик, что его предыдущий удар также был в аут. Но судья матча присудил очко Гарину из-за того, что Боржеш якобы прекратил играть и этим помешал сопернику.

Португалец был не согласен с решением и вызвал на корт супервайзера. После 20 минут разбирательств игра возобновилась, а решение арбитра осталось в силе.

В итоге матч завершился победой Гарина со счётом 6:2, 7:6 (7:3).