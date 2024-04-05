«Судья знает, что совершил ошибку». Боржеш — о конфликте с арбитром в матче с Гарином

Португальский теннисист Нуну Боржеш, 62-я ракетка мира, прокомментировал свой конфликт с судьёй в матче четвертьфинала турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). Спортсмен возмутился, что арбитр присудил очко его сопернику, Кристьяну Гарину, из-за якобы помех игре со стороны Боржеша.

«Я ушёл с корта и не понимал, почему судья принял такое решение. Он знает, что совершил ошибку. Это вообще не имело никакого смысла. Розыгрыш не должен останавливаться просто из-за выкрика с трибун. Он слышал возглас болельщика, но мы продолжили играть, а потом он пробил в аут. Гарин сказал мне, что промахнулся из-за того, что я остановился. Это не его вина, но в этой ситуации он тоже выглядит не очень хорошо…» — сказал Боржеш на пресс-конференции.

Победа в матче осталась за Гарином, он в полуфинале встретится с 10-й ракеткой мира из Польши Хубертом Хуркачем.