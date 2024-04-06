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Видеообзор разгромной победы Котова над Фоньини в 1/4 финала турнира в Марракеше

Видеообзор разгромной победы Котова над Фоньини в 1/4 финала турнира в Марракеше
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Вчера, 5 апреля, состоялся матч 1/4 финала на турнире категории АТР-250 в Марракеше (Марокко). 68-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в 1/2 финала турнира, разгромив 36-летнего представителя Италии Фабио Фоньини — 6:1, 6:2.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Котов – Фоньини в Марракеше, который начинается с третьей минуты третьей секунды ролика.

Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.

За выход в финал турнира в Марракеше Котов сразится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.

Напомним, в прошлом году Котов также вышел в полуфинал турнира в Марокко. Тогда он уступил французу Александру Мюллеру.

Действующим победителем является испанец Роберто Карбальес-Баэна.

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