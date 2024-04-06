Видеообзор разгромной победы Котова над Фоньини в 1/4 финала турнира в Марракеше

Вчера, 5 апреля, состоялся матч 1/4 финала на турнире категории АТР-250 в Марракеше (Марокко). 68-я ракетка мира российский теннисист Павел Котов вышел в 1/2 финала турнира, разгромив 36-летнего представителя Италии Фабио Фоньини — 6:1, 6:2.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с видеообзором матча Котов – Фоньини в Марракеше, который начинается с третьей минуты третьей секунды ролика.
Видео доступно на YouTube-канале Tennis TV. Права на него принадлежат ATP.
За выход в финал турнира в Марракеше Котов сразится с испанцем Роберто Карбальес-Баэной.
Напомним, в прошлом году Котов также вышел в полуфинал турнира в Марокко. Тогда он уступил французу Александру Мюллеру.
Действующим победителем является испанец Роберто Карбальес-Баэна.