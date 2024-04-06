Пегула — о полуфинале с Касаткиной: она хорошо выступает в Чарльстоне, но я готова

Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«У меня есть план на игру, основанный на прошлом опыте, но всё равно нельзя предсказать, что сделает Касаткина.

Она хорошо выступает здесь, но я готова. Она играет довольно прямолинейно, так что я просто постараюсь выполнить то, что необходимо для победы», — приводит слова Пегулы пресс-служба турнира.

В 1/4 финала Пегула переиграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $ 922 573. Действующей победительницей является шестая ракетка мира Онс Жабер.