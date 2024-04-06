Пегула — о полуфинале с Касаткиной: она хорошо выступает в Чарльстоне, но я готова
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Пятая ракетка мира американская теннисистка Джессика Пегула высказалась о предстоящем матче с россиянкой Дарьей Касаткиной в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
«У меня есть план на игру, основанный на прошлом опыте, но всё равно нельзя предсказать, что сделает Касаткина.
Она хорошо выступает здесь, но я готова. Она играет довольно прямолинейно, так что я просто постараюсь выполнить то, что необходимо для победы», — приводит слова Пегулы пресс-служба турнира.
В 1/4 финала Пегула переиграла белорусскую теннисистку Викторию Азаренко со счётом 6:4, 3:6, 7:6 (9:7).
Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 21:10 МСК
5
Джессика Пегула
Д. Пегула
Окончен
2 : 1
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|2
|3
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|3
|7 9
|
|6
|6 7
26
Виктория Азаренко
В. Азаренко
Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $ 922 573. Действующей победительницей является шестая ракетка мира Онс Жабер.
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