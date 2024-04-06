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Касаткина — о матче с Пегулой: чтобы её обыграть, нужно быть в своей лучшей форме

Касаткина — о матче с Пегулой: чтобы её обыграть, нужно быть в своей лучшей форме
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с американкой Джессикой Пегулой в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).

«Она прекрасный, невероятный игрок. Её очень трудно обыграть. Если ты хочешь взять над ней верх, тебе надо быть в своей лучшей форме, показать всё, что ты можешь.

Я готова. Я провела довольно много времени на грунте, так что уже привыкла к покрытию. Тем не менее это будет очень сложный матч», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.

В 1/4 финала россиянка одержала волевую победу над 83-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан — 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.

Касаткина и Пегула дважды встречались на корте, оба раза сильнее оказывалась американка.

Чарльстон. 1/4 финала
05 апреля 2024, пятница. 18:10 МСК
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
6 4 		6 6
7 7 		2 3
         
Жаклин Кристиан
83
Румыния
Жаклин Кристиан
Ж. Кристиан

Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $ 922 573. Действующей победительницей является шестая ракетка мира Онс Жабер.

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