Касаткина — о матче с Пегулой: чтобы её обыграть, нужно быть в своей лучшей форме

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина высказалась о предстоящем матче с американкой Джессикой Пегулой в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США).
«Она прекрасный, невероятный игрок. Её очень трудно обыграть. Если ты хочешь взять над ней верх, тебе надо быть в своей лучшей форме, показать всё, что ты можешь.
Я готова. Я провела довольно много времени на грунте, так что уже привыкла к покрытию. Тем не менее это будет очень сложный матч», — приводит слова Касаткиной пресс-служба турнира.
В 1/4 финала россиянка одержала волевую победу над 83-й ракеткой мира из Румынии Жаклин Кристиан — 6:7 (4:7), 6:2, 6:3.
Касаткина и Пегула дважды встречались на корте, оба раза сильнее оказывалась американка.
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Призовой фонд турнира в Чарльстоне составляет $ 922 573. Действующей победительницей является шестая ракетка мира Онс Жабер.
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