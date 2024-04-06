Матч-центр Новости Топ-матчи дня Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Дарья Касаткина — Джессика Пегула: где смотреть прямую трансляцию 1/2 финала в Чарльстоне

Дарья Касаткина — Джессика Пегула: где смотреть прямую трансляцию 1/2 финала в Чарльстоне
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 6 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) встретится с американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку в рейтинге WTA. за выход в четвертьфинал грунтового турнира категории. Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.

Трансляцию прямого эфира встречи Джессика Пегула – Дарья Касаткина можно посмотреть 6 апреля в 20:00 по московскому времени на сайте TV Online.

Чарльстон. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
1 2 3
         
         
Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина

Спортсменки встречались между собой два раза. В обоих встречах победу одержала американская теннисистка.

История встреч между Дарьей Касаткиной и Джессикой Пегулой

10.05.2021. Рим (Италия). Грунт, 1/32 финала

Джессика Пегула (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:3.

29.09.2023. Токио (Япония). Хард, 1/4 финала

Джессика Пегула (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:0.

Материалы по теме
Касаткина — о матче с Пегулой: чтобы её обыграть, нужно быть в своей лучшей форме
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android