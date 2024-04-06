Дарья Касаткина — Джессика Пегула: где смотреть прямую трансляцию 1/2 финала в Чарльстоне

Сегодня, 6 апреля, 11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) встретится с американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку в рейтинге WTA. за выход в четвертьфинал грунтового турнира категории. Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени.

Трансляцию прямого эфира встречи Джессика Пегула – Дарья Касаткина можно посмотреть 6 апреля в 20:00 по московскому времени на сайте TV Online.

Спортсменки встречались между собой два раза. В обоих встречах победу одержала американская теннисистка.

История встреч между Дарьей Касаткиной и Джессикой Пегулой

10.05.2021. Рим (Италия). Грунт, 1/32 финала

Джессика Пегула (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 7:5, 6:3.

29.09.2023. Токио (Япония). Хард, 1/4 финала

Джессика Пегула (США) — Дарья Касаткина (Россия) — 6:1, 6:0.