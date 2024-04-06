Селиваненко оценил итоги жеребьёвки «Мастерса» в Монте-Карло для Андрея Рублёва

Вице-президент Федерации тенниса России (ФТР) Алексей Селиваненко высказался об итогах жеребьёвки «Мастерса» в Монте-Карло для россиянина Андрея Рублёва.

«Не вижу смысла заниматься предсказаниями, тем более на несколько игр вперёд. Монте-Карло один из старейших и престижных турниров в теннисе, победа в нём много значит в карьере любого теннисиста. Рублёв любит и умеет играть на грунте, но то же самое относится также и к другим игрокам. Всё скоро увидим», — приводит слова Селиваненко Metaratings.by.

Напомним, вчера, 5 апреля, прошла жеребьёвка «Мастерса» в Монте-Карло (Монако), на котором титул будет защищать шестая ракетка мира из России Андрей Рублёв. Действующий чемпион турнира во втором круге может сыграть с австралийцем Алексеем Попыриным или с квалифаером, а уже в четвертьфинале Рублёв согласно посеву может встретиться с первой ракеткой мира из Сербии Новаком Джоковичем.