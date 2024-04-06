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Касаткина анонсировала новый выпуск своего влога, расписавшись на камере

Касаткина анонсировала новый выпуск своего влога, расписавшись на камере
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11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина во время одного из матчей на турнире категории WTA-500 в в Чарльстоне (США) поставила оригинальную подпись на видеокамере.

«Чарльстон навсегда! Что за влог!» — написала Касаткина.

Фото: Скриншот

Фото: Скриншот

Отметим, что Касаткина уже больше года ведёт личный блог на YouTube, в котором, в частности, показывает внутреннюю «кухню» WTA-тура.

Напомним, сегодня, 6 апреля, российская теннисистка в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) встретится с американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку в рейтинге WTA. Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер.

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06 апреля 2024, суббота. 19:30 МСК
Джессика Пегула
5
США
Джессика Пегула
Д. Пегула
Не начался
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Дарья Касаткина
11
Россия
Дарья Касаткина
Д. Касаткина
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