Касаткина анонсировала новый выпуск своего влога, расписавшись на камере

11-я ракетка мира российская теннисистка Дарья Касаткина во время одного из матчей на турнире категории WTA-500 в в Чарльстоне (США) поставила оригинальную подпись на видеокамере.
«Чарльстон навсегда! Что за влог!» — написала Касаткина.
Фото: Скриншот
Фото: Скриншот
Отметим, что Касаткина уже больше года ведёт личный блог на YouTube, в котором, в частности, показывает внутреннюю «кухню» WTA-тура.
Напомним, сегодня, 6 апреля, российская теннисистка в полуфинале турнира категории WTA-500 в Чарльстоне (США) встретится с американкой Джессикой Пегулой, занимающей пятую строчку в рейтинге WTA. Поединок начнётся в 20:00 по московскому времени. Турнир в Чарльстоне проходит с 1 по 7 апреля. Общий призовой фонд в женском одиночном разряде составляет $ 922 тыс. Действующей победительницей турнира является представительница Туниса Онс Жабер.
- 6 апреля 2024
-
13:14
-
12:28
-
11:10
-
10:57
-
10:56
-
10:19
-
10:10
-
10:02
-
09:41
-
09:24
-
04:10
-
01:19
-
00:33
-
00:04
- 5 апреля 2024
-
23:47
-
23:05
-
22:52
-
22:28
-
22:23
-
21:49
-
21:39
-
20:51
-
20:39
-
20:27
-
20:09
-
19:48
-
19:24
-
18:59
-
18:49
-
18:30
-
18:18
-
18:01
-
17:25
-
16:53
-
16:50