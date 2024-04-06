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Шелтон впервые в карьере сыграет в полуфинале грунтового турнира на уровне ATP

Американский теннисист Бен Шелтон, 16-я ракетка мира, впервые вышел в полуфинал грунтового турнира на уровне ATP.

Ранее Шелтон одержал победу над своим соотечественником Брендоном Накашимой в четвертьфинале турнира АТР-250 в Хьюстоне со счётом 7:5, 7:6 (11:9). Бен вышел в полуфинал турнира АТР в третий раз в текущем сезоне.

За выход в финал американский теннисист поборется с 30-й ракеткой мира из Аргентины Томасом Мартином Этчеверри. Это будет первая личная встреча спортсменов на корте.

Действующим чемпионом турнира в Хьюстоне является американец Фрэнсис Тиафо, 21-я ракетка мира.

Ранее стало известно, что в первом круге парного «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между собой сыграют российские дуэты Даниил Медведев/Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв/Карен Хачанов.