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Шелтон впервые в карьере сыграет в полуфинале грунтового турнира на уровне ATP

Шелтон впервые в карьере сыграет в полуфинале грунтового турнира на уровне ATP
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Американский теннисист Бен Шелтон, 16-я ракетка мира, впервые вышел в полуфинал грунтового турнира на уровне ATP.

Ранее Шелтон одержал победу над своим соотечественником Брендоном Накашимой в четвертьфинале турнира АТР-250 в Хьюстоне со счётом 7:5, 7:6 (11:9). Бен вышел в полуфинал турнира АТР в третий раз в текущем сезоне.

За выход в финал американский теннисист поборется с 30-й ракеткой мира из Аргентины Томасом Мартином Этчеверри. Это будет первая личная встреча спортсменов на корте.

Хьюстон. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 21:00 МСК
Бен Шелтон
16
США
Бен Шелтон
Б. Шелтон
Не начался
1 2 3
         
         
Томас Мартин Этчеверри
30
Аргентина
Томас Мартин Этчеверри
Т. Этчеверри

Действующим чемпионом турнира в Хьюстоне является американец Фрэнсис Тиафо, 21-я ракетка мира.

Сетка турнира в Хьюстоне

Ранее стало известно, что в первом круге парного «Мастерса» в Монте-Карло (Монако) между собой сыграют российские дуэты Даниил Медведев/Роман Сафиуллин и Андрей Рублёв/Карен Хачанов.

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