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Синнер назвал Олимпиаду в Париже главной целью на этот сезон

Синнер назвал Олимпиаду в Париже главной целью на этот сезон
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Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о своих главных целях в этом сезоне.

«Стараться быть как можно более конкурентоспособным на всех турнирах Большого шлема, но в основном на Олимпийских играх. Также я думаю, что мне нужно набрать побольше веса, но не слишком много. Потому что я думаю, что моя сила в гибкости, которой я обладаю при ударах», — приводит слова Синнера Vogue.

Напомним, ранее итальянец стал первым теннисистом в этом сезоне, завоевавшим три титула. Также он достиг наивысшей для себя позиции в рейтинге — второй строчки.

22-летний Янник Синнер — обладатель Кубка Дэвиса — 2023 в составе сборной Италии, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024.

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