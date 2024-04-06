Синнер назвал Олимпиаду в Париже главной целью на этот сезон

Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер ответил на вопрос о своих главных целях в этом сезоне.

«Стараться быть как можно более конкурентоспособным на всех турнирах Большого шлема, но в основном на Олимпийских играх. Также я думаю, что мне нужно набрать побольше веса, но не слишком много. Потому что я думаю, что моя сила в гибкости, которой я обладаю при ударах», — приводит слова Синнера Vogue.

Напомним, ранее итальянец стал первым теннисистом в этом сезоне, завоевавшим три титула. Также он достиг наивысшей для себя позиции в рейтинге — второй строчки.

22-летний Янник Синнер — обладатель Кубка Дэвиса — 2023 в составе сборной Италии, победитель Открытого чемпионата Австралии — 2024.