«Это потрясающее чувство!». Синнер — после победы в Майами

Вторая ракетка мира, итальянский теннисист Янник Синнер рассказал об эмоциях после победы в «Мастерсе» в Майами (США).

«Я упустил этот трофей несколько лет назад в финале против моего хорошего друга Хуберта Хуркача из Польши, а затем в прошлом году против Медведева, так что я раньше был близок к тому, чтобы выиграть его, но до сих пор мне так и не удалось. Это потрясающее чувство!», — приводит слова Синнера Vogue.

Напомним, на прошлой неделе 22-летний итальянец стал победителем «Мастерса» в Майами, обыграв в финале болгарина Григора Димитрова (6:3, 6:1) и впервые в карьере занял вторую строчку в рейтинге ATP. Также в этом году он выиграл свой первый турнир «Большого шлема», став победителем Открытого чемпионата Австралии — 2024.