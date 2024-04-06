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Хуберт Хуркач вышел в финал турнира в Эшториле, обыграв Кристьяна Гарина

Хуберт Хуркач вышел в финал турнира в Эшториле, обыграв Кристьяна Гарина
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Польский теннисист Хуберт Хуркач, десятая ракетка мира, вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл 112-ю ракетку мира из Чили Кристьяна Гарина. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Эшторил. 1/2 финала
06 апреля 2024, суббота. 17:10 МСК
Кристьян Гарин
112
Чили
Кристьян Гарин
К. Гарин
Окончен
1 : 2
1 2 3
         
3 		6 3
6 		3 6
         
Хуберт Хуркач
10
Польша
Хуберт Хуркач
Х. Хуркач

Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут. За это время Хуберт Хуркач выполнил четыре эйса и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Кристьяна Гарина — пять подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждый из теннисистов по ходу встречи допустил по одной двойной ошибке.

За титул турнира польский спортсмен поборется либо с восьмой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом, либо с 77-й ракеткой мира из Испании Педро Мартинесом-Портеро.

Сетка турнира ATP-250 в Эшториле
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