Хуберт Хуркач вышел в финал турнира в Эшториле, обыграв Кристьяна Гарина

Польский теннисист Хуберт Хуркач, десятая ракетка мира, вышел в финал грунтового турнира категории ATP-250 в Эшториле (Португалия). В своём матче полуфинала спортсмен в трёх сетах обыграл 112-ю ракетку мира из Чили Кристьяна Гарина. Встреча завершилась со счётом 6:3, 3:6, 6:3.

Спортсмены провели на корте 1 час 58 минут. За это время Хуберт Хуркач выполнил четыре эйса и реализовал три брейк-пойнта из девяти. На счету Кристьяна Гарина — пять подач навылет и два реализованных брейк-пойнта из семи. Также каждый из теннисистов по ходу встречи допустил по одной двойной ошибке.

За титул турнира польский спортсмен поборется либо с восьмой ракеткой мира из Норвегии Каспером Руудом, либо с 77-й ракеткой мира из Испании Педро Мартинесом-Портеро.